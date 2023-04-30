«الدرعية» تنشئ مشروعين فندقيين بالشراكة مع مجموعة أمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة الدرعية بالشراكة مع مجموعة أمان إنشاء مشروعين لفندقين في المملكة هما؛ «أمان وادي صفار» و«جانو الدرعية» العلامة التجارية الشقيقة لـ «أمان» «جانو».

ويقع أمان وادي صفار وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الاستثنائية بالقرب من مدينة الرياض، ويضم 78 غرفة، ومجموعة تصل إلى 34 وحدة سكنية كاملة الخدمات ووسائل الراحة، ومجموعة من المطاعم الراقية.

ويستلهم أمان وادي صفار روعته من تراث الدرعية الثقافي الغني، وهندستها المعمارية النجدية التقليدية، والبيئة الطبيعية بمناظرها الجميلة، مع محيط المنتجع الذي يمر عبر الوديان والهضاب في وادي صفار.

كما يقع مشروع جانو الدرعية، وهو إضافة للعلامة التجارية الشقيقة لـ «أمان» «جانو»، على مقربة من موقع اليونسكو للتراث العالمي في «حي الطريف التاريخي».

ويتألف الفندق من 120 غرفة فندقية، بالإضافة إلى خدمات جانو الصحية المتميزة، والعديد من تجارب الضيافة الفاخرة، وسيعزز لدى الضيوف ارتباطهم بالدرعية كوجهة سياحية رائدة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فلاد دورونين أن «أمان وادي صفار، وجانو الدرعية سيستندان إلى مجموعة من المشاريع قيد الإعداد لمجموعة أمان من العقارات في المملكة، ما سيعزز رؤيتنا الاستراتيجية لمنح عملائنا فرصة تجربة اكتشاف مناطق ومواقع واسعة في السعودية، وذلك من خلال رحلات تشمل تجارب المدينة والمناظر الطبيعية الصحراوية، ومواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، عن فخره بإطلاق شراكة الدرعية مع مجموعة أمان، لتقديم مشروعين متميزين في وادي صفار والدرعية التي ستكون أكبر وجهة ثقافية وتراثية في العالم.

وبين أن هذه المشاريع ستعزز عروضنا الفاخرة لضيوفنا، حيث طورت مجموعة أمان هذه المشاريع، بما يعكس هوية موقع الدرعية المميز وما يضمه من معالم تحكي 300 عام من تاريخ المملكة العربية السعودية.

مشروعان فندقيان:

أمان وادي صفار







بالقرب من مدينة الرياض



يضم 78 غرفة و34 وحدة سكنية.



يتضمن مجموعة من المطاعم الراقية.



يستند على تراث الدرعية الثقافي وهندستها المعمارية النجدية.



جانو الدرعية