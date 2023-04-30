شكرا لقرائتكم خبر تطبيق منشآت المجموعة الرابعة للمرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية مطلع نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الالكترونية، مبينة أن المجموعة الرابعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 150 مليون ريال، وذلك خلال 2021 أو 2022.

وأكدت الهيئة أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الرابعة، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 نوفمبر 2023.

وأشارت الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينة أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تبلغ الهيئة المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ6 أشهر على الأقل.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأن المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية تأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية، والتي حققت عددا من النتائج الإيجابية كان أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الالكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، في 4 ديسمبر 2021م، والتي تلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الالكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

مشروع الفوترة الالكترونية المرحلة الثانية (الربط والتكامل)

المجموعة الرابعة







تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 150 مليون ريال خلال 2021 أو 2022.



إشعار المنشآت المستهدفة تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 نوفمبر 2023.



المجموعة الثالثة





تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 250 مليون ريال خلال 2021 أو 2022.



إشعار المنشآت المستهدفة تمهيدا لربط وتكامل أنظمة فواتيرها الالكترونية مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 أكتوبر 2023.



المجموعة الثانية





تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة نصف مليار ريال خلال 2021.



إشعار المنشآت المستهدفة تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية مع منصة (فاتورة) ابتداء من 1 يوليو 2023.



المجموعة الأولى





تشمل جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 3 مليارات ريال خلال 2021.



بدء ربط أنظمة الفوترة الالكترونية لديها مع منصة (فاتورة) في 1 يناير 2023.



المرحلة الثانية (الربط والتكامل)

تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ)، أبرزها: