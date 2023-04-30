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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شاركت في معرض «Sea Asia 2023» في سنغافورة، الذي تنظمه مؤسسة سنغافورة البحرية، المتخصصة في مجال الصناعات والمنتجات البحرية.

واستعرضت الهيئة، الخدمات الجمركية التي تقدمها والحلول المرتبطة بتيسير التجارة، أبرزها مبادرة الفسح خلال ساعتين، وبرنامج أولوية (المشغل الاقتصادي المعتمد)، والذي يعد من أبرز البرامج التي تقدمها الهيئة للقطاع الخاص، حيث يقوم البرنامج على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، مع توفير مزايا أكثر لتيسير التجارة، كما تضمنت مشاركة الهيئة التعريف بالخدمات الجمركية التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.

ومعرض «Sea Asia» منصة عالمية رائدة لاستعراض فرص التطوير في الصناعة البحرية والفرص أيضا المتاحة في قطاعي النقل والشحن والتعرف على أحدث الابتكارات والخدمات في هذا المجال، ويشهد المعرض اهتمامات واسعة لما يقرب من 15000 مشارك دولي، وأكثر من 400 عارض يمثلون أكثر من 70 دولة حول العالم.