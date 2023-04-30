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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية يعقد اجتماعه العام السنوي الثالث والعشرين للمجلس خلال الفترة من 9 - 8 مايو 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وحضور قادة الصناعة وأصحاب المصلحة والخبراء في مجال التمويل الإسلامي. وسيعقد على هامش الاجتماعات السنوية ندوة إطلاق تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2023 للاطلاع على رؤى وتوقعات قادة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حول إدارة المواهب في الصناعة المالية والممارسات الرائدة في جذبها والاحتفاظ بها في سبيل توسع ونجاح المؤسسة، إلى جانب التعرف على التوجهات الرئيسة التي تؤثر على إدارة المواهب، ودور التكنولوجيا الناشئة في تحسين إدارة المواهب، والخطط الاستراتيجية للاستفادة من المواهب والقدرات الداخلية لتحقيق النمو.

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