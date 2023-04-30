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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصادرات الماليزية تراجعت في شهر مارس الماضي، حيث يعد أول انكماش للصادرات منذ أغسطس 2020 في ظل تباطؤ الطلب العالمي.

وأظهر بيان وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 129.7 مليار رينجيت (29.3 مليار دولار)، مشيرة إلى انخفاض صادرات المنتجات الالكترونية والكهربائية، التي تمثل 39% من صادرات ماليزيا، بنسبة 4.4% على أساس سنوي، في حين نزلت صادرات زيت النخيل والمنتجات الزراعية ذات الصلة بنسبة 14.2%.

وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2% في ظل انخفاض صادرات المنتجات الكهربائية والالكترونية، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.5%.