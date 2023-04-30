الصادرات الماليزية

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وأظهر بيان وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية، أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، لتبلغ 129.7 مليار رينجيت (29.3 مليار دولار)، مشيرة إلى انخفاض صادرات المنتجات الالكترونية والكهربائية، التي تمثل 39% من صادرات ماليزيا، بنسبة 4.4% على أساس سنوي، في حين نزلت صادرات زيت النخيل والمنتجات الزراعية ذات الصلة بنسبة 14.2%.
وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.2% في ظل انخفاض صادرات المنتجات الكهربائية والالكترونية، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 7.5%.
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