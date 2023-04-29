بعد وصوله لمستوى تاريخي.. سر تراجع الذهب في مصر ٢٠٠ جنيه في ٢٤ ساعة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير لموقع جولد بيليون، عن أسباب تراجع الذهب في مصر خلال بداية جلسة اليوم السبت، بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، دفعت به لتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2600 جنيه للجرام، متراجعا من المستوى 2800 جنيه للجرام والذي سجله السوق في تعاملات مساء الخميس وبداية تداولات الجمعة، ليفقد بذلك 200 جنيه من قيمته، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 20800 جنيه.

وبحسب التقرير، يأتي هذا التراجع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح بينما تظل الظروف الحالية في الأسواق دون تغير الأمر الذي قد يعيد الذهب إلى الارتفاع مجدداً.

ونصحت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية، وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.