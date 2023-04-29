وزير التموين يعلن طرح أرز هندي.. تعرف على سعره

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استيراد أرز هندى وسيتم طرحه بالأسواق بسعر 20 جنيها للكيلو.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن الوزارة ظلت تطرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو رغم كان يتم طرحه فى منافذ أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه بأقل من الأسواق الأخرى، الأمر الذى يجعل الوزارة تدرس تحريك الأسعار تدريجيا للحفاظ على وصل السلع للمواطن، لافتا إلى أن وزارة التموين حريصة على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تدرس حاليا تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين بسبب زيادة التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وأن ذلك يهدف إلى وصول السلع للمواطن وحفاظا على حقوقه