شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة فى أول أسبوع بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 12.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 674.7 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 74.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 440.6 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 391.5 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 31.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 181.3 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 9.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 164.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 2.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 115.7 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 4.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 112.3 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 30.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 109 ملايين جنيه، وفى المركز التاسع "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 17.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 13.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 107.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 21374.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 3580.49 نقطة.