شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس للوساطة" تنفذ تداولات بمليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.045 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.6%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 840.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.

وحلت شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 532.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 523.4 جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 437.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 424.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 377 مليون جنيه بنسبة 5.3%، وحل في المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة 310.7 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 305.3 مليون جنيه، 261.1 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10%.