شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تسجل 2700 جنيه للجرام عيار 21 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر، بتعاملات الجمعة، وعادت الأسعار للصعود إلى مستويات 2700 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 3086 جنيها

عيار 21 يسجل 2700 جنيه

عيار 18 يسجل 2314 جنيها

الجنيه الذهب 21600 جنيه

اونصة الذهب 1987 دولارا





سعر الذهب عالميًا

انخفضت أسعار الذهب عالميًا، خلال جلسة اليوم الجمعة، التي تعد آخر جلسات تداولات لهذا الأسبوع وآخر جلسات شهر أبريل، ويقدم الذهب على تسجيل ارتفاع شهري محدود بعد أن شهد تصحيح سلبي خلال الأسبوعين الأخيرين لتظل التداولات محدودة تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، ويبقى تركيز الأسواق منصب على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم، وفق تقرير منصة جولد بيليون.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير عند المستوى 1982.19 دولار للأونصة مسجلة انخفاض بنسبة 0.3%، وفشل الذهب في تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي بعد أن استقرت تداولات الأسبوع تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

من جهة أخرى يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع على المستوى الشهري بنسبة 0.6% خلال ابريل، وكان قد سجل أعلى مستوى منذ 13 شهر عند 2048.76 دولار للأونصة.

تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي للجلسة الثالثة على التوالي في ظل سيطرة علميات البيع لجني الأرباح، وفشل الذهب في الارتفاع بعد البيانات الأمريكية التي صدرت يوم أمس.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت مرتفعة بنسبة 4.9% أعلى بكثير من القراءة السابقة بنسبة 4.4%، بينما أظهرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية انخفاض غير متوقع خلال الأسبوع الماضي مما يدل على أن قوة سوق العمل بالرغم من توقعات الفيدرالي بتراجع في أداؤه.

أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% أقل من القراءة السابقة 2.6% وأقل من التوقعات بنسبة 2.0% وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد الناتج عن استمرار رفع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، ولكن حقيقة أن معدلات النمو لا تزال في المنطقة الإيجابية قد يعطي الفيدرالي الأمريكي المساحة الكافية للاستمرار في رفع الفائدة مع الأخذ في الاعتبار أن البنك أشار إلى استعداده للمخاطرة بركود معتدل في سبيل محاربة التضخم.