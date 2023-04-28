سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 28-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28-4-2023، في البنوك العاملة في السوق المصرفي.

سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.