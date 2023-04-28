كل ما تريد معرفته عن مبادرة شباب مصر الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية، منحة الأربعة أشهر في مسار الأنظمة المدمجة.

وتستهدف المنحة شباب الخريجين، بدءً من دفعات 2018 وحتى 2023 بكليات الهندسة (أقسام اتصالات وإلكترونيات وحاسبات وميكاترونيكس) وكليات الحاسبات والمعلومات وأيضًا كليات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال المنحة، يتعاون المعهد مع عددٍ من الشركات لتوفير تدريب عملي بأحدث النظم التدريبية ومن خلال مشروعات عملية يقدمها متخصصون من الشركات والصناعة لتطبيق المحتوى التدريبي. ويشمل البرنامج تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، منها مهارات التواصل وإدارة المشروعات واللغة الانجليزية المهنية، إلى جانب تطبيق عملي يستغرق ثلاثة أشهر داخل المقرات المختلفة للمعهد.

ويشمل البرنامج تدريب وظيفي مكثف لمدة شهر في مشروعات بالشركات الشريكة في المبادرة. وستقدم تلك الشركات للمتميزين من خريجي البرنامج فرص عمل بمرتبات مجزية في مجال الأنظمة المدمجة للسيارات. ويُنظم التدريب بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ستتواجد تلك الشركات في مركز متخصص يجمع الشركات العاملة في مجال الأنظمة المدمجة داخل مدينة المعرفة.

ويوفر المعهد القومي للاتصالات وسائل لنقل المتدربين لمقر التدريب بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة البرنامج.

تم فتح عدد مضاعف من الفصول علي مرحلتين، تبدأ الأولى يوم 3 يونيو والثانية يوم 15 يوليو. آخر موعد للتسجيل يوم 13 مايو.