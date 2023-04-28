شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير قطاع الأدوية بشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التوجه العام للدولة نحو تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا واهتمامها بصناعة الدواء والسعى ؛لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها ..كشفت بيانات وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل التطوير .. تعرف علي التفاصيل فى 8 معلومات .

1- تنفيذ خطة لتطوير شركات إنتاج الدواء و متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.

2- تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع ؛للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

3- جار تنفيذ مشروع لتصنيع المواد الخام الدوائية، سيتم توفير الأرض 17 فدان، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية و يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

4- هناك تعاون مع شركة "إبدأ" بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول فى شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية و تحديث خطوط الإنتاج الخاصه بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى.

5- موافقة هيئه الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذى تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان و تخصيص إنتاجها للتصدير فى ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج و كذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.

6- القطاع الخاص شريك أساسى ومشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات و الأدوية البيولوجية و الحيوية و أقلام الإنسولين.

7- الخريطة الاستثمارية تهدف تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

8 - بلغت حجم مبيعات الأدوية محليا العام الماضى 170 مليار جنيه، و4 مليارات وحدة تقريبا.