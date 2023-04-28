شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تطوير قطاع الأدوية بشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر
1- تنفيذ خطة لتطوير شركات إنتاج الدواء و متطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية.
2- تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع ؛للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.
3- جار تنفيذ مشروع لتصنيع المواد الخام الدوائية، سيتم توفير الأرض 17 فدان، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية و يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.
4- هناك تعاون مع شركة "إبدأ" بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول فى شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية و تحديث خطوط الإنتاج الخاصه بصناعة المحاليل و فلاتر الغسيل الكلوى.
5- موافقة هيئه الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذى تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان و تخصيص إنتاجها للتصدير فى ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج و كذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.
6- القطاع الخاص شريك أساسى ومشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات و الأدوية البيولوجية و الحيوية و أقلام الإنسولين.
7- الخريطة الاستثمارية تهدف تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
8 - بلغت حجم مبيعات الأدوية محليا العام الماضى 170 مليار جنيه، و4 مليارات وحدة تقريبا.