القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاع الخاص

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الإثنين أول مايو 2023 ، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين فى قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.

وقال "شحاتة"، في بيان، إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومى.