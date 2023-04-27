شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تسجل 2600 جنيه للجرام عيار 21 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات الخميس حيث عادت الأسعار للصعود إلي مستويات 2600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.
عيار 24 يسجل 2971 جنيها.
عيار 21 يسجل 2600 جنيه.
عيار 18 يسجل 2229 جنيها.
الجنيه الذهب 20800 جنيه.
اونصة الذهب 1997 دولارا.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.18 دولار للأونصة لتستقر تداولات هذا الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.
وجد الذهب الدعم اليوم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي في ظل توقعات بتزايد علامات الركود الاقتصادي خاصة بعد بيانات ثقة المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع التي سجلت أدنى مستوياتها في 9 أشهر.
بالإضافة إلى هذا عادت المخاوف بشأن الأزمة المصرفية إلى الساحة من جديد وهذه المرة التركيز على بنك فيرست ريبابليك الذي أعلن هذا الأسبوع عن نتائج أرباح سلبية بشكل كبير أظهرت خروج ودائع من البنك تصل إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي دفع أسهم البنك إلى الانهيار لتفقد نصف قيمتها تقريباً هذا بالإضافة إلى تقارير أفادت عدم نية الحكومة الأمريكية التدخل لإنقاذ البنك مثلما حدث مع بنك سيليكون فالي وسيجنتشر واستغل الذهب هذه العوامل ليعود اليوم إلى التعافي بعد انخفاض الأمس، ولكن يبقى التركيز على البيانات الاقتصادية الهامة التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي.