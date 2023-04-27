شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تسجل 2600 جنيه للجرام عيار 21 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات الخميس حيث عادت الأسعار للصعود إلي مستويات 2600 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين لا يزال التذبذب مسيطر على حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2971 جنيها.

عيار 21 يسجل 2600 جنيه.

عيار 18 يسجل 2229 جنيها.

الجنيه الذهب 20800 جنيه.

اونصة الذهب 1997 دولارا.

عادت أسعار الذهب عالمياً إلى الارتفاع اليوم الخميس بعد انخفاض أمس ليستمر التذبذب في السيطرة على تحركات المعدن النفيس هذا الأسبوع في ظل ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية التي تبدأ في الصدور اليوم وقبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، بحسب gold Bullion.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بنسبة 0.5% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1999.18 دولار للأونصة لتستقر تداولات هذا الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

ومنذ وصول أسعار الذهب لأعلى مستوى هذا العام في منتصف ابريل الجاري عند 2048.76 دولار للأونصة بدأ الذهب في حركة تصحيح سلبية دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1969.16 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى التداول منذ بداية هذا الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة.

وجد الذهب الدعم اليوم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي في ظل توقعات بتزايد علامات الركود الاقتصادي خاصة بعد بيانات ثقة المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع التي سجلت أدنى مستوياتها في 9 أشهر.

بالإضافة إلى هذا عادت المخاوف بشأن الأزمة المصرفية إلى الساحة من جديد وهذه المرة التركيز على بنك فيرست ريبابليك الذي أعلن هذا الأسبوع عن نتائج أرباح سلبية بشكل كبير أظهرت خروج ودائع من البنك تصل إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي دفع أسهم البنك إلى الانهيار لتفقد نصف قيمتها تقريباً هذا بالإضافة إلى تقارير أفادت عدم نية الحكومة الأمريكية التدخل لإنقاذ البنك مثلما حدث مع بنك سيليكون فالي وسيجنتشر واستغل الذهب هذه العوامل ليعود اليوم إلى التعافي بعد انخفاض الأمس، ولكن يبقى التركيز على البيانات الاقتصادية الهامة التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي.