شكرا لقرائتكم خبر عن 53 % من إصابات العمل فى نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق بياناً صحفياً بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقـرته مــنظمة العمــل الدوليـة اعتبارا من عام 2003 تخـليـداً لـذكـــري العـامـلين الذيـن فقدوا حياتهم جراء الحـوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه، وذلك تـأكيـــداً علي أهميـة اتخاذ الإجـراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصــابات والأمـراض المهنيـــــة ، لــتــوفـيــر بيئــــة الــعمــــل الـصـحـيـة، ويتم الاحـتـفـال هـذا الـعـام تحـت شـعـــار( بيئة عمل أمنة وصحية مبدأ أساسي وصحيح في العمل ) .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 5987 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2022 .

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 834 حالة إصابة بنسبة 13.9%، وبلغ عدد حـالات إصـــابــات الـعمل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1866 حالة إصابة بنسبة 31.2%.

وبلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص (50 عامل فأكثر) 3101 حالة إصابة بنسبة 51.8%، وبلغ عدد حـالات إصابـات العمل بالقطــاع الإستثماري 186 حالة إصابة بنسبة 3.1%، وبلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5336 حالة بنسبة 89.1 % مقابل 651 حالة للإناث بنسبة 10.9٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022 .

واستحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53٪، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.7٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022، وبـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 31.2٪ يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 24.3 ٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وبلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 26.2 %، يليها (الخطأ أو التصادم بأشياء) بنسبة 23.8 % من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022، وبلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 76.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات تحت العلاج 18.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة .

وبلغ نسب حالات شفاء بعجز 4.0% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات الوفاة 0.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة.