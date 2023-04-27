شكرا لقرائتكم خبر عن توجهات سوق الذهب عالميًا مع ارتفاع الطلب على المعدن الثمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت فى الأسواق يعلو فوق حركة الذهب المستمرة صعوداً وهبوطًا بالتزامن مع ارتفاع الطلب، وفى هذا الإطار يرى الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادى أن سبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم انخفاضه عالمياً هو ارتفاع الطلب على المعدن الثمين فى الأسواق.

وأشار إلى أنه بالنسبة لسوق الذهب عالميًا قال " هناك توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادى التى يشهدها العالم نتيجة لحالة الصراع الموجود بين الاقطاب الكبري أمريكا وأوروبا من اتجاه وروسيا والصين من الاتجاه الأخر، والارتفاع المستمر فى معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن الانهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في أعطاء دفعة للذهب عالمياً حيث ارتفع بقيمة 150 دولار تقريباً ، بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.

ورجح المحلل الاقتصادي، استمرار اسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا ، وبالتالي استمرار حالة الصراع ولفت إلى أن الكثير من الدراسات العالمية ترجح وصول الذهب إلى 2200 دولار خلال الفترة المقبلة والثبات عندها سيدفعه للزيادة إلى 2500 دولار، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.