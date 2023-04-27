شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل تؤثر على حركة الدولار أمام العملات عالميًا منها سعر الفائدة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر حركة الدولار عالميًا أحد اهتمامات الأسواق في كافة الدول، ويتأثر الدولار أمام العملات المختلفة بعدة مؤشرات منها حجم الطلب على الدولار وكذلك أسعار الفائدة في أمريكا والتقارير الاقتصادية عن أمريكا

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات أمس الأربعاء بنسبة 0.5%، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجله المؤشر يوم الثلاثاء بنسبة 0.6%، يأتي انخفاض الدولار بعد تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب صدور نتائج أرباح أقوى من المتوقع من شركة ميكروسوفت وألفابيت المالكة لجوجل مما قلل من مخاوف الركود الاقتصادي في الأسواق.

من ناحية أخرى استمرت عوائد السندات الحكومية الأمريكية في توسيع خسائرها هذا الأسبوع بسبب توقعات توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة بعد اجتماع مايو الذي قد يشهد آخر قرار لزيادة الفائدة من قبل الفيدرالي.

العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 4.5%، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع بنسبة 6.2%.

على الرغم من أن توقعات السوق بخفض سعر الفائدة هذا العام قد تكون سابقة لأوانها، إلا أن مجرد وقف عمليات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي سيكون كافيًا لدعم الذهب، هذا بالإضافة أن البنوك المركزية الأخرى مثل المركزي البريطاني والأوروبي مستمرين في رفع الفائدة وهو ما سيضغط بالسلب على الدولار الأمريكي بسبب الفارق في السياسة النقدية.