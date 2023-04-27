أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-4-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-4-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.





البورصة تربح 7 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.18%، والعرب على 8%، واستحوذت المؤسسات على 35.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، 273.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 112.2 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 170.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.





شطب كاسلقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، شطب قيد شركتي كاسل للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ويبك للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، من سجل المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة، إعمالاً لأحكام المادة (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، لمخالفتها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2017، بشأن معايير التقييم المالي للمنشآت، والمعدل بالقرار (110) لسنة 2020، وكذا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (114) لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية في سجل المستشارين الماليين بالهيئة، كما قررت الهيئة وقف شركة سوليد كابيتال لمدة 6 أشهر.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 145.4 ألف سهم، 270 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات جي بي أوتو، ورواد السياحة-رواد، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 100 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 344.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 34 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية للصناعات الهندسية، وجدوى للتنمية الصناعية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري عدد 140 ألف سهم، 14.4 ألف سهم، 350 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للصناعات الهندسية، ورواد السياحة-رواد، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 3.4 مليون سهم، 48 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 37.2 ألف سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، تنفيذ شراء عدد 500 ألف سهم خزينة، خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، وبذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة إلى 5.46%.

أعلنت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، بيع المساهم أيمن إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 1.1 مليون سهم بسعر 25 جنيه بقيمة إجمالية 28.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 22.1% إلى 0.09%، فيما اشترى المساهم هشام إبراهيم عبد المنعم النحاس عدد 1.15 مليون سهم بنفس الشركة بذات السعر لترتفع نسبة مساهمته من 5.91% إلى 28.01%.





أطلس للاستثمار أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التطوير العقاري، لإنشاء مشروع عقاري بنظام الشركة على قطعة أرض مملوكة للشركة بالشيخ زايد بمساحة 51.6 ألف متر مربع، بمقابل نسبة 37% من المبيعات كحصة للشركة، ونسبة 63% للمطور العقاري، والذي سيلتزم بسداد كامل التكاليف الإنشائية للمشروع والتراخيص والرسوم والإنشاءات والتسويق.





بنك تنمية الصادرات أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، تلقيها عروض على المزاد العلني لبيع مبنى إداري للبنك بشارع التسعين الجنوبي، وسيتم اتخاذ قرار بالترسية من عدمه بعد العرض على مجلس إدارة البنك.





شركة باكيننشرت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة لشراء حتى 100% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية ــ باكين وتعديل سعر عرض الشراء ليصـبح 39.8 جنيه للسهم الواحد وفـى ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وأحكام المادة (346) بشأن العروض المنافسة.