قبل «التعويم».. أسعار كاوتش السيارات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أزمة كبيرة يشهدها سوق قطع غيار السيارات منذ الربع الثاني من عام 2022 الماضي، ومع تفاقم الأزمة بسبب القرارات الاقتصادية التي صعبت استيراد بعض السلع.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد ازدادت حدة الأزمة وطالت الربع الأول من عام 2023 الجاري، ومن بين السلع التي أصبحت غير متوفرة وتواجه نقصًا شديدًا إطارات السيارات، التي أصبح المتاح منها يقدم بأسعار جنونية تجاوز بعضها نسبة 100% تقريبًا.

وأشار الموقع إلى ان عدد من المصرفيين يتوقعون تعويما جديدا للجنيه، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، العملة الرئيسية لاستيراد السلع، ما قد يتسبب في موجة جديدة في ارتفاع الأسعار.

ونشر الموقع متوسط أسعار إطارات السيارات التقريبي، الذي قد يتغير خلال أيام مع أي قرارات اقتصادية جديدة، والذي يشمل جميع الأنواع التي تنتمي لعلامات كورية، يابانية، تركية، روسية، بولندية، إندونيسية، تايلاندية، فرنسية، يابانية، مجرية، إيطالية، بريطانية، فتناميه، أمريكية وحتى الصينية.

ويسلط التقرير الضوء على أسعار الإطارات بحسب القطر، بغض النظر عن القياسات التفصيلية لارتفاع الكاوتش والعرض، فيما لم يتطرق التناول أسعار الكاوتش الـ "رن فلات"؛ علمًا بأن هذه الأسعار متاحة عبر الإنترنت وقد تختلف زيادة أو نقصاناً بحسب كل تاجر:

مقاس 13

يتراوح أسعار هذا المقاس من 1000 إلى 1900 جنيه تقريباً

مقاس 14

يتراوح أسعار هذا المقاس من 1200 حتى 2300 جنيه تقريباً

مقاس 15

يتراوح أسعار هذا المقاس من 1600 حتى 7 آلاف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 16

يتراوح أسعار هذا المقاس من 1800 حتى 8300 جنيه تقريباً

مقاس 17

يتراوح أسعار هذا المقاس من 2500 حتى 7600 جنيه تقريباً

مقاس 18

يتراوح أسعار هذا المقاس من 3000 حتى 10 آلاف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 19

يتراوح أسعار هذا المقاس من 3100 حتى 14 ألف و 200 جنيه تقريباً

مقاس 20

يتراوح أسعار هذا المقاس من 3500 جنيه حتى 16 ألف جنيه تقريباً

مقاس 21

يتراوح أسعار هذا المقاس من 5 آلاف 400 جنيه حتى 15 ألف و 500 جنيه تقريباً

مقاس 22

يتراوح أسعار هذا المقاس من 5 آلاف و 600 جنيه حتى 17 ألف و 500 جنيه تقريباً