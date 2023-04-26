شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-4-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-4-2023.



إيقاف تداول 5 أسهم إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية. البورصة تربح 7 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه. البورصة تربح 7 مليارات جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.18%، والعرب على 8%، واستحوذت المؤسسات على 35.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، 273.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 112.2 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 170.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 6.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.62%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 14.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.22%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 12.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 6.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 33.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.81%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.462 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 26.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.10%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 17.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.