شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.3%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 3.6%، أعقبهما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، ومواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، 1.5%، 1.2%، على التوالي.

وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، 0.9%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 445.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.18%، والعرب على 8%، واستحوذت المؤسسات على 35.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 14.1 مليون جنيه، 273.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 112.2 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 170.3 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3518 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.