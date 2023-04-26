بنك مصر يقر رسوما شهرية على حسابات التوفير العادية

الشارقة - اميمة ياسر - أقر بنك مصر رسوما بقيمة 10 جنيهات شهرياً على حسابات التوفير العادية في حال انخفاض رصيد الحساب عن الحد الأدنى له 1500 جنيه.

واستثنى بنك مصر بعض أنواع الحسابات التي تخاطب شرائح معينة من فرض رسوم شهرية في حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى مثل الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذي العائد الشهري، والشباب، وحوالتي والمنجز، والممكن.

ويتيح بنك مصر فتح حساب توفير عادي بحد أدنى 1500 جنيه من سن 21 عاما إلى فوق، ويبدأ احتساب سعر الفائدة على الرصيد من 3 آلاف جنيه إلى فوق ودون ذلك لا يقر عائدا.