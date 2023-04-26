شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.36% بأول جلسة بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 17452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 20956 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة.