شكرا لقرائتكم خبر عن 76.4 % من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 ابـريل من كل عام والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبــو) عام 2000 لتعزيز الوعي العام بدور الملكـيـة الفكريـة والاحتفـاء بمسـاهمـات المبتكريـن والمبــدعيـن لتنـميـة المجتمعــات ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " النساء والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع".

وارتفع عدد طلبات البراءات الدولية المودعة بموجب معاهـــدة التعــاون بشــأن البراءات (معاهدة البراءات) التي تديرها الويبــو بنسبة 0.3% في عام 2022 ليصل إلى (278.100) طلب.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية في عـام 2022 ،وكانت مصر (9070)علامة تجارية، باقي الجنسيات (2799) علامة تجارية، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـــام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪، (1325) طلباً للأجانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عــــام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14٪، وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪، (410) براءة اختراع للأجانب بنسبة 80.1 ٪ من الإجمالي، مقــابل (508) براءة عام 2021 بنسـبة زيادة قدرها 0.8%.

وسجلت البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3٪ من إجمالـي البـراءات المـمنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبــة 21.9٪ (27.7٪للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنســـبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.