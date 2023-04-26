شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 80.97 دولار لبرنت و77.41 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 80.97 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.41 دولار.

قالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية، إن الازمة التى أطلقها إفلاس بنك وادى السيليكون، أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، الذى أثر فى أوروبا، حيث إنه منذ تصفية البنك فقد وصل لمستوى منخفض بلغ 72.97 دولارا للبرميل لهذا العام، والآن بعد العودة إلى المنطقة السلبية الأسبوع الماضى، فقد تجاوزت الانخفاضات في عام 2023 بالفعل 4٪ مع البيانات عند الإغلاق الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع عودة أسعار النفط إلى مستويات يناير 2022، كان الإعلان المفاجئ فى بداية أبريل عن أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها الخارجيين) لتنفيذ خفض جديد للإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا، بمثابة دفعة لسعر الذهب الأسود في 3 أبريل، عاش أفضل يوم له منذ 21 مارس، مع تقدم بنسبة 6.4٪ وفي ما يزيد قليلاً عن أسبوع ارتفع بنسبة تزيد عن 9٪ - ما يقرب من 20٪ من أدنى مستوياته في العام - ليحدد ثاني أعلى سعر، 87 دولارًا للبرميل، مقتربًا من الحد الأقصى الحالي لعام 2023، عند 88.19 دولارًا للبرميل، الذي تم إنشاؤه في نهاية شهر يناير والذي كان بعيدًا عنه بنسبة 1٪.

وفي ذلك الوقت، سجل برنت ارتفاعًا يقارب 2٪ في العام - كان قريبًا من 3٪ عندما لامس السقف الحالي.

منذ ذلك الحين، عادت المخاوف من حدوث ركود محتمل إلى طاولة المفاوضات وأثرت على معنويات المستثمرين، الأمر الذي أفسد كل التقدم في النفط، الذي انخفض بنحو 5٪. انخفاض يعود به إلى المنطقة السلبية للمرة الخامسة بعد تجاوز 85.99 دولارًا والذي افتتح به العام حتى خمس مرات خلال عام 2023.

وأشار الخبراء إلى أن خام برنت انخفض بسبب مخاوف بشأن الطلب، ولا تزال هوامش المصفاة تحت الضغط نتيجة ضعف نواتج التقطير إلى حد كبير"، الآن، يحول السوق انتباهه إلى الإجراء التالي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي سيحدث في 3 مايو والذي من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يضع الخسائر عند حوالي 5٪.