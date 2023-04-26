شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تستأنف العمل.. وعودة انتظام مواعيد التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البورصة المصرية، العمل اليوم الأربعاء، بعد عطلة خلال الفترة من 20 أبريل إلى 25 أبريل الجاري بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، كما تعاود مواعيد جلسة التداول للانتظام لتبدأ من الساعة ال10 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا.

حققت البورصة المصرية، أداءً إيجابيًا منذ بداية العام الجاري، وربح رأس المال السوقي 161.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.122 تريليون جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 19.98% ليصل إلى مستوى 17516 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 70 (متساوي الأوزان) بنسبة 6.78% ليصل إلى مستوى 2991 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 (متساوي الأوزان) بنسبة 9.75% ليصل إلى مستوى 4549 نقطة.