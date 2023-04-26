شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط لتصل لـ6.3 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المخزون التجارى النفطي فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال شهر يناير 2023 بمقدار 22 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2873 مليون برميل، بينما استقر المخزون الإستراتيجى عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق البالغ حوالى 1513 مليون برميل وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك "انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر فبراير 2023 بنسبة %5.2 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %17.8 لتبلغ حوالى 4.2 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 0.1% لتصل إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 3.8% لتبلغ حوالى 5.9 مليون برميل يوميا.