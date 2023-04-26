شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات تطوير مصانع الألومنيوم الجديدة وتكلفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تدشين 4 مشروعات جديدة من المستهدف فى شركة مصر للألومنيوم خلال المرحلة المقبلة، مما يضيف رصيدا كبيرا للشركة الام وللمصانع الجديدة التى سنبثق منها فى مناطق أخرى تعرف على التفاصيل.

1 - إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار.

2 - جار حاليا بحث أكثر من آلية للتمويل في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية، وأيضا التوصل إلى اتفاق مع الشريك الاستثماري.

3 - هناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "شرق التفريعة" وتم الحصول على الموافقات.

4 - جار دراسة المزايا النسبية لكل منطقة قبل الاستقرار عليها والوصول إلى اتفاقية بشأن المصنع.

5 - انتاج خام البوكسيت الذى يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد خاصة وان معظم الخامات يتم استيرادها، ويتم حاليا البحث عن شركاء للتمويل.

6 - انتاج الفويل حيث يتم عقد لقاء مع احدى الشركات للدخول في شراكة بعد عيد الفطر، حيث سيتم انشاءه في مصنع نجع حمادي، بحيث يتم سد الفجوة الاستيرادية.

7 - المشروع الرابع يتمثل فى انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بحث تنتج 1 جيجا، منوها بأن التكلفة الاستثمارية لنحو مليار دولار.