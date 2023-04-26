شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن التوسع الجارى فى منظومة استخدام الغاز كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً للمتابعة الدورية بشأن التوسع الجارى في منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات خلال العام المالى الجارى 2022/2023 وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..

1-تم إقامة 61 محطة جديدة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الفترة من يوليه 2022 وحتي نهاية مارس 2023 .

2-يصل إجمالي المحطات الى 688 محطة تم تشغيلها و 221 محطة أخرى جارى الاعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الاعمال المنفذة فيها ليصبح إجمالي المحطات التي تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطة.

3- من المستهدف الوصول إلى 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية الفترة المقبلة، حيث أن وجهت الوزارة الشركات العاملة في هذا النشاط ويأتي في مقدمتها شركتى غازتك وكارجاس والشركات الاخرى لتطبيق أحدث النماذج للمحطات الجديدة.

4-تم تحويل حوالى 50 الف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) خلال الفترة يوليه 2022 - مارس 2023 .

5-وصل اجمالى عدد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط الى حوالي 500 الف سيارة.

6- كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الاجمالى إلى نحو 130 مركزاً للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط.

7-وطبقاً للمعدلات القياسية فإن ما تم تحقيقه ببيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % عن نفس الفترة للعام المالي السابق يعد مؤشراً قوياً على تنامى اقبال حائزى السيارات على استخدام الغاز الطبيعى مما أدى إلى خفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة لتوفير الوقود السائل من البنزين .