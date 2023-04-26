شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"السياحة": زيارة توم هانكس "شخصية" مع عائلته وطلب فيها احترام الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كانتا على علم مسبق بزيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر، وتم التواصل والتنسيق مع الشركة السياحية المنظمة للزيارة، ومع فريق عمله، لكنه أكد على "الخصوصية" وأنه جاء مع أسرته لقضاء وقت ممتع في مصر بعيدًا عن الإعلام.

وقال المصدر؛ إن جانبا هاما من أسس الترويج السياحي في دول العالم هو التأكيد على احترام الخصوصية في حالة رغبة المشاهير في ذلك، ولهذا لم يتم استغلال زيارة النجم العالمي توم هانكس لمصر للترويج للسياحة طالما أنه طلب أنه تكون زيارته مع أسرته تتسم بالخصوصية. وهو ما يعطي انطباع أفضل أن مصر أيضًا بلد تحترم خصوصية الأفراد والمشاهير.

أضاف المصدر أن النجم العالمي مازال موجود في مصر هو وعائلته للاستمتاع بجوها ومعالمها السياحية والأثرية، لكنه فضل أن تكون تلك الزيارة بعيدًا عن الأضواء.

وظهر النجم العالمي توم هانكس بصحبة زوجته ريتا ويلسون فى أحد المطاعم المصرية بالزمالك، ورصد الصور أحد رواد المطعم.

يذكر أن آخر أعمال توم هانكس كان فيلم A Man Called Otto وطرح العمل يوم 13 يناير الماضى بدور العرض حول العالم، وصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و6 دقائق، ومن إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Man Called Otto بين 64 مليونًا و 205 ألف دولار بـ4 دور عرض أمريكية، و 44 مليونًا و800 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، الفيلم الجديد يدور فى إطار دراما وكوميديا.

الفيلم الجديد A Man Called Otto، يعد نسخة جديدة من الفيلم الأصلى المأخوذ عن رواية "A Man Called Ove" للمخرج فريدريك باكمان، ويدور العمل الجديد حول Ove رجل من النوع الذي يشير إلى الأشخاص الذي لا يحبهم كما لو كانوا لصوص تم القبض عليهم خارج نافذة غرفة نومه، لديه مبادئ راسخة، وإجراءات صارمة، ويطلق عليه جيرانه "الجار الأمر من الجحيم".

فيلم A Man Called Otto من إخراج مارك فورستر، ومن كتابة ديفيد ماجي، فريدريك باكمان، هانيس هولم، ومن بطولة كل من توم هانكس، جون هيجينز، توني بينجهام، ليلي كوزوب، كاميرون بريتون، خوانيتا جينينجز، بيتر لوسون جونز، ماكس بافيل، كايلي هيمان.