شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 82.83 دولار لبرنت و78.91 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 82.83دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 78.91دولار.

وقال مصدر حكومي روسي مطلع، إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميًا وفق قناة القاهرة الإخبارية .

وتشير حسابات "رويترز" وتصريحات المصدر، إلى أن الرقم -الذي لا يشمل مكثفات الغاز- يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميًا إلى 9.5 مليون برميل، بدءًا من مارس وحتى نهاية العام.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: "إذا أجريت استنتاجًا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن". ، ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 5.4%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 5.6%..

وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2023، بنسبة 0.4%، لتصل إلى حوالي 101.5 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك": ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 34.4 مليون بي، كما ارتفع إجمالي إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 0.4% ليصل إلى نحو 67.1 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير أنه فيما يخص إمدادات مجموعة دول أوبك + من النفط الخام، فقد ارتفعت خلال شهر فبراير 2023 بنحو 137 ألف برميل يوميا أي بنسبة %0.3% مقارنة بمستويات الشهر السابق لتصل إلى حوالي 39.9 مليون برميل يوميا ، حيث ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 0.4% لتصل إلى حوالي 15.4 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك ، بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 24.5 مليون برميل يوميا .