شكرا لقرائتكم خبر عن يناير المقبل.. تشغيل أكبر مصنع غزل في العالم بطاقة 30 طن غزل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج عن زيادة تكلفة تطوير الشركات من 21 الي 30 مليار جنيه بسبب فرق سعر الصرف ، وتتضمن تمويلات خطة تطوير قرض بقيمة 540 مليون يورو، من بنوك سويسرية وايطالية، إضافة لتمويلات محلية.

وتوقع العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير المقبل ، لافتا انه تستحوذ شركة المحلة الكبرى على 40% من إجمالي خطة التطوير، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة لشركات حلوان والدلتا.

في ذات السياق تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل / يوم.

وتم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع، و يقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

ويستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في عام 2024 ، حيث تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات والتى تم توقيع قرضها في مارس الماضى.