شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مجمع إنتاج عربات الجر الكهربائى.. تعرف على مشروعات منطقة شرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساعي توطين الصناعات المستهدفة، وخاصة في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، حيث يتم تأهيل المنطقة الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات ولكن تركز المنطقة الاقتصادية على جعلها مركزاً للصناعات المتوسطة والخفيفة.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، وفقا لما يلي:

تمت إقامة الشركة المصرية لصناعة السكك الحديدية، بهدف تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقام المشروع على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، بطاقة إنتاجية للمشروع في المرحلة الأولى تبلغ 100 وحدة متحركة في السنة، على أن تكون المرحلة الثانية لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بمعدل 125 وحدة في السنة، والمرحلة الثالثة إنتاج عربات القطار الكهربائي السريع 150 وحدة في السنة بما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل.

تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.

جارى إصدار الموافقات اللازمة لإقامة عدد 7 مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية بإجمالي مساحة 62000 متر مربع وتتنوع هذه الصناعات بين تصنيع الصمغ العربي ومشتقاته، وصناعة المسبوكات، بالإضافة إلى المواسير الحديدية ومستلزماتها وعدد من المستودعات والمخازن ومحطة خرسانة.

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في يونيو 2022، مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد الصناعية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.