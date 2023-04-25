شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات حول تطوير قطاع الصناعات المعدنية وإنتاج السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريراً حول أداء قطاع الصناعات المعدنية خلال الشهور الماضية، يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحيه أخرى تعرف على تفاصيل المشروعات الجديدة فى 9 معلومات.

1 – جار إنشاء شركة الألومنيوم الجديدة بسفاجا ومخاطبة محافظة البحر الأحمر لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وإجراءات التعاقد الخاصة لمساحة 650 فدان .

2 - يجرى حالياً الاتفاق مع شركة (EGA) صاحبة أعلى إنتاج للألومنيوم في المنطقة للدخول في شراكة لإقامة المشروع، ويتم حالياً مناقشة أسعار الكهرباء ونسبة المشاركة وزيادة حجم إنتاج المصنع الجديد من 300 ألف طن إلى 600 ألف طن.

3 - الوزارة تعمل على تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، و زيادة طاقته الإنتاجية بمعدل 100 ألف طن سنوياً، وهناك مفاوضات مع بعض الشركات العالمية لضخ الاستثمارات اللازمة لذلك، منها الشركة التي تقوم بتوريد المادة الخام اللازمة لصناعة الألومنيوم (الألومينا).

4 – جار العمل على إنشاء مشروع مصفاة البوكسيت لتوفير المادة الخام اللازمة للصناعة وذلك باستثمار عربي مصري مشترك.

5 - تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال لتصنيع مولدات الطاقة الكهربائية من الرياح بما فى ذلك إنشاء شركه لصيانة وحدات التوليد و تصنيع الأعمدة والحوامل الخاصة بالتوربينات.

6 - في مجال صناعة المواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية، والتي يتم إدخالها لأول مرة في مصر، تشمل خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة .

7 – جار تطوير شركة الخزف والصينى و تحويل مصنع السيراميك إلى بورسلين، والتخلص من المخزون الراكد.

8 – جار تطوير شركة الدلتا للصلب وتشغيل الفرن الجديد وتوفير الخردة اللازمة للصناعة.

9 - هناك مشاورات مع ثانى أكبر شركه هندية و رابع شركة على مستوى العالم لتصنيع السيارات و الأتوبيسات الكهربائية فى إطار ثمار الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الهند.