شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب نتائج اجتماعات "الفيدرالى الأمريكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، للجلسة الثانية على التوالي، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لاستيضاح استراتيجياته لرفع أسعار الفائدة، ما قد يسلط الضوء على أي تقدم في سبيل ترويض التضخم، وفقًا لوكالة "رويترز".

وهبط سعر الذهب وفق قناة القاهرة الإخبارية في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1980.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولار.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد، وارتفع الدولار 0.1% مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال ييب جون رونج، محلل السوق في "آي.جي": "بعض الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة يبقي الضغط النزولي على أسعار الذهب".

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الجمعة، بعد نشر استطلاعات أظهرت أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو زادت وتيرته في أبريل.

وتظهر أداة "سي.إم.إي فيدووتش" أن الأسواق تراهن بنسبة 88.6% على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يومي الثاني والثالث من مايو المقبل.

وعلاوة على ذلك، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الرابع من مايو، مع احتمالية لرفعها نصف نقطة، ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.5% في 11 مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.95 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1100.45 دولار، كما نزل البلاديوم 1.1% إلى 1583.94 دولار.