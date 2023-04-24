شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبل أسبوع مزدحم بنتائج الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، واقتفت أثر نظيراتها الآسيوية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ونتائج بعض الشركات الأمريكية الكبرى، إلى جانب مصارف بارزة وشركات استهلاكية في أوروبا، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وكالة "رويترز".

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، فيما كانت أسهم شركات النفط والغاز الخاسر الأكبر بانخفاض 1.1%، متأثرة بتراجع أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وزادت أسهم الرعاية الصحية 0.4% بقيادة سهم "فيليبس إن في"، الذي قفز 10.8%، بعدما نشرت مجموعة التكنولوجيا الصحية الهولندية نتائج الربع الأول، التي جاءت أفضل من المتوقع.

ويترقب المستثمرون عن كثب نتائج بعض الشركات الأمريكية الأعلى قيمة، بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت -الشركة الأم لجوجل- وأمازون والمتوقعة هذا الأسبوع.

وفي الداخل، من المرتقب أن تصدر هذا الأسبوع نتائج بنوك كبيرة مثل باركليز وسانتاندير ودويتشه بنك، وشركات استهلاكية مثل نستله وريكيت ويونيليفر.