شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 4.6 مليار جنيه لتنفيذ 327 مشروعًا تنمويًا بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الاثنين 24-4-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها أوضحت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,6 مليار جنيه.

هالة السعيد: 4.6 مليار جنيه لتنفيذ 327 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ بخطة 22/2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التنمية المحلية 765 مليون جنيه بنسبة 16% ثم التعليم العالي والبحث العلمي 632 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 682,8 مليون جنيه بنسبة 15%.

المركزى للإحصاء: عائدات قناة السويس تسجل 22.7 مليار جنيه فى فبراير الماضى

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عائدات قناة السويس في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 22.7 مليار جنيه بينما كانت نحو 8.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 14.1 مليار جنيه.

وتسجل عائدات قناة السويس ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الماضي 2022، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.

جمال الدين: تطوير ميناءى العريش والطور لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لشباب سيناء

قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه منذ إنشاء المنطقة الاقتصادية كانت سيناء أحد أهم المواقع التي تعمل المنطقة على تطويرها وتنميتها ضمن استراتيجية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المنشودة داخل شبه جزيرة سيناء وتوفير فرص العمل للشباب السيناوي فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية من شأنها تحقيق هذه التنمية، وذلك من خلال تطوير الموانئ البحرية التابعة والمناطق الصناعية، وجذب استثمارات جديدة للمناطق الواقعة ضمن نطاق محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأضاف جمال الدين أن الهيئة الاقتصادية ارتكزت في رؤيتها على العديد من المشروعات والاستثمارات التي تخدم أهل سيناء منها الأعمال التي تتم حالياً في تطوير ميناء العريش تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة والاستغلال الأمثل للموقع المميز للميناء والعمل على زيادة الصادرات المصرية من المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية، فقد استعادت الميناء دورها الاستراتيجي بعد إعادة التشغيل في ٢٠٢١ بفضل المجهودات التي تمت من قواتنا المسلحة لاستعادة الأمن والأمان بشمال سيناء، مما ساهم بشكل كبير في الدفع بعمليات التطوير وتنفيذ وتطوير أرصفة بحرية جديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس وشركات المقاولات الوطنية لرفع كفاءة الميناء والاستغلال الأمثل لموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط والقريب من الأسواق الخارجية.

الملا: الاستدامة فى المشاركة في تنفيذ أعمال التنمية المجتمعية من خلال الشركات الوطنية والأجنبية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يتبنى استراتيجية جديدة للمسئولية المجتمعية تستهدف تحقيق الاستدامة وتوحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل ، وأن هذه المساهمات جزءً أساسياً من استراتيجية قطاع البترول ويمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

وأضاف الملا أن محاور خطة عمل الاستراتيجية الجديدة للمسئولية المجتمعية تشمل التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ، والصحة والمساواة بين الجنسين ، ومشروعات حماية البيئة ، هذا بالإضافة إلى المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة" ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للمسئولية المجتمعية برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية ، وتم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة وهيئة البترول والشركات القوابض لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .

وأشاد الملا بالتعاون البناء سواء مع شركات البترول المحلية أو شركاء النجاح من الشركات الأجنية العاملة فى مصر وحرصهم والسعى دوماً فى المساهمة والمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية المتنوعة ذات التأثير الحيوى على المواطنين.