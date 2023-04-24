شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كام سيارة كهربائية مرخصة في مصر خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب السيارات الكهربائية يوما بعد يوم أهمية مضطرة، مع تنامي حركة التصنيع والتطور التكنولوجي، وفي مصر أظهر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات عن عدد المركبات الكهربائية التى تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى الفترة من1-7-2021 وحتى 31 مارس 2023.

وقدر التقرير إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر بنحو 3 آلاف و852 مركبة، موزعة بواقع 2225 مركبة " من مجمل المركبات الكهربائية" أما السيارات الكهربائية بلغت 1627 واحتلت فولكس فاجن المرتبة الأولى فى السيارات الملاكى حيث احتلت المرتبة الأولى أى دى 4 حيث بلغت 182 سيارة وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 145سيارة ثم جولف ثم 128اى دى 4 كروس 126سيارة.

أما بى أم دبليو فقد حققت بيع حوالى 50 سيارة من طراز i 3 واكس أى 7 سيارات، حيث ظهرت لأول مرة اى 7اكس درايف بعدد سيارة واحدة وسوزوكى 15 سيارة وشيرى تيجو 10 سيارات وفورد موستنج 3 سيارات خلال نفس الفترة.

يذكر أن التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات الكهربائية قد أوضح أن المركبات التى تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021وحتى 31 يناير 2023 بلغت 1770 مركبه، حيث احتلت فولكس فاجن المرتبة الاولى فى السيارات الملاكى.

كما احتلت المرتبة الأولى أى دى 4 إعداد سيارتها 104 سيارات و39 ترخيصا مؤقت وأى دى 4 اكس عدد سياراتها 91سيارة و32 ترخيصا مؤقتا ثم أى دى 4 كروس 70سيارة أما تسلا فقد بلغت 96 سيارة أما بى ام دبليو حققت اى 3 بعدد 42 سيارات واكس3 اى 4 وبورش تاكان اس 4 بعدد 15 سيارة وتايكن تربو 11 سيارة.