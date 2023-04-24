شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: 4.6 مليار جنيه لتنفيذ 327 مشروعًا تنمويًا بمحافظة كفر الشيخ بخطة 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".



خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".



اهداف خطة المواطن

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 327 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 تبلغ 4,6 مليار جنيه، بنسبة نمو 7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التنمية المحلية 765 مليون جنيه بنسبة 16% ثم التعليم العالي والبحث العلمي 632 مليون جنيه بنسبة 14%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 682,8 مليون جنيه بنسبة 15%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ 18 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 302 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 18 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 4 وحدات اجتماعية، 5 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 22 وحدات صحية، 347 فصل دراسي، 38 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 مركز تنمية أسرة، 4 محطات مياه شرب، 18 مشروع صرف صحي، 2 محطة معالجة صرف صحي، فضلا عن إنشاء 30 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 15 مركز شباب، 5 مجمعات خدمات حكومية، 5 مكاتب بريد،3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 40 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 450 كم، وإنشاء 6 أسواق، 4 مواقف، 24 كوبري ري.



ملامح خطة التنمية المستدامة على المستوى القومى

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان بمحافظة كفر الشيخ في خطة 22/2023 والتي تتمثل في توجيه نحو 439 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 36 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 190 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 25 مشروعا في قطاع الصحة منها تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتطوير مستشفى الرمد.