شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز المسال في اليابان ليصل لـ 18.89 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر فبراير 2023 إلى 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية العالمية .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يناير 2023 بمقدار 0.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 18.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير ،ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 24.93 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 17.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

وأوضح التقرير ،أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان بلغت حوالي 5.202 مليون طن خلال شهر يناير 2023 مستأثرة بحصة بلغت 25.9 من الإجمالي.