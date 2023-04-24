سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 24-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري، عند متوسط 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع، رابع أيام العطلة الرسمية، حسبما جاء فى آخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية، قبل بدء عطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، والمستمرة 6 أيام بداية من الخميس 20 أبريل وحتى غد الثلاثاء 25 أبريل.

ونشر موقع "المال" سعر الدولار مقابل الجنيه كما ورد بالمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق، مقابل العملة المصرية، بلغ: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، مقابل العملة المصرية، سجل: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولارفي بنك الإسكندرية، مقابل العملة المصرية، حقق قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك ، مقابل العملة المصرية، ثبت عند: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المصرية، وصل إلى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد، مقابل العملة المصرية، توقف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المصرية، جاء بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المصرية، طُرح بـ: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل العملة المصرية، قُدر بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، مقابل العملة المصرية، عُرض بـ: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل العملة المصرية، بلغ: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.