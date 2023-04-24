شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء: عائدات قناة السويس تسجل 22.7 مليار جنيه فى فبراير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عائدات قناة السويس في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 22.7 مليار جنيه بينما كانت نحو 8.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 14.1 مليار جنيه.

وتسجل عائدات قناة السويس ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الماضي 2022، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.



تطور عائدات قناة السويس

وأضافت بيانات الجهاز، أن المؤشر أكمل الارتفاع في أغسطس الماضي ليسجل 14.2 مليار جنيه، قبل أن يسجل 13.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ويعود للارتفاع إلى 14.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، ثم 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، و18.2 مليار جنيه في نهاية العام في ديسمبر، وافتتح العام الجديد 2023 على عائدات بنحو 23 مليار جنيه وهي أكبر زيادة من فبراير 2022 وحتى فبراير الماضي على الإطلاق.