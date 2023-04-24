شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: دخول أوروبا على الخط لتصنيع سيارة كهربائية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مجددا حلم تصنيع سيارة كهربائية تناسب اذواق المصريين بعدما توقف الإعلان عن تفاصيله الفترة الماضية وذلك كمن خلال تصريحات للمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية مؤخرا حيث قال أن القابضة تتفاوض مع شركات هندية وصينية ومجربة لتطوير سيارة كهربائية في النصر للسيارات.. التفاصيل

1 - الشركة مرت بتجربتين لاختيار شريك أجنبي لتصنيع السيارة الكهربائية لكن لم تكتمل.

2 – شركة النصر العائدة من التصفية تواجه تحديات لإعادة تشغيلها.

3 - الشركة تتفاوض حاليا مع شركتين من الصين، وشركة هندية وشركة من المجر تمهيدا للتوصل لشراكة لتصنيع السيارة الكهربائية.

4 - مفاوضات الوزارة مع شركة دونج فينج الصينية تعطلت ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، رغم مفاوضات استمرت لشهور طويلة.

5 - لجأت الوزارة للاستعانة باستشاري عالمي، لإيجاد سيارة بديلة للسيارة الصينية، لكن ذلك لم يفضي أيضا لاتفاق.