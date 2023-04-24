شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإعلامى لـ"حياة كريمة": المبادرة دعمت الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة البهنساوى رئيس المركز الاعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، إن المبادرة قامت بتدعيم الفئات الأكثر تضررا واحتياجاً، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو 2021 إلى الآن، منها محور الأمن الغذائي، بإجمالى عدد مستفيدين بلغ 19.52 مليون مواطن، أما محور التعليم والثقافة والتوعية، فقد بلغ عدد المستفيدين 81.5 ألف مواطن، وعلى مستوى المجال الطبي، فقد بلغ عدد المستفيدين 286.578 مواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من محور التدخلات الإنسانية والتمكين الاقتصادى بلغ 37.579 ألف مواطن.

وأضافت البنهساوى لـ" الخليج 365"، أن حياة كريمة تعمل على العديد من المحاور، منها "مياه الشرب والصرف الصحى ـ الشباب والرياضة، التمكين الاقتصادى وفرص العمل ، الصحة الكهرباء ، المساعدات الإنسانية ، التدخلات الاجتماعية ، الغاز الطبيعى ، الطرق ، توفير سكن كريم ، الاتصالات ، التعليم والتوعية والثقافة، والاتصالات .

وعن معايير اختيار المناطق المستهدفة اكدت رئيس المركز الاعلامي لمؤسسة حياة كريمة ، والتى تصل لـ 9 معايير التعداد السكانى ، نسبة فقراء المركز، نسبة الامية ، متوسط نسبة المرأة المعيلة ، نسبة الهجرة غير الشرعية، نسبة الأمية.

وعن خطة المبادرة خلال 5 سنوات ، أكدت البهنساوى أن حياة كريمة تعمل على استهداف أكثر من نصف سكان مصر بمشروع قومى واحد ، بحيث يستهدف تغيير حياة 58% مواطن مصري بتكلفة تقديرية تصل لـ تريليون جنيه، بحيث تغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.