شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإعلامى لـ"حياة كريمة": المبادرة دعمت الفئات الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت البنهساوى لـ" الخليج 365"، أن حياة كريمة تعمل على العديد من المحاور، منها "مياه الشرب والصرف الصحى ـ الشباب والرياضة، التمكين الاقتصادى وفرص العمل ، الصحة الكهرباء ، المساعدات الإنسانية ، التدخلات الاجتماعية ، الغاز الطبيعى ، الطرق ، توفير سكن كريم ، الاتصالات ، التعليم والتوعية والثقافة، والاتصالات .
وعن معايير اختيار المناطق المستهدفة اكدت رئيس المركز الاعلامي لمؤسسة حياة كريمة ، والتى تصل لـ 9 معايير التعداد السكانى ، نسبة فقراء المركز، نسبة الامية ، متوسط نسبة المرأة المعيلة ، نسبة الهجرة غير الشرعية، نسبة الأمية.
وعن خطة المبادرة خلال 5 سنوات ، أكدت البهنساوى أن حياة كريمة تعمل على استهداف أكثر من نصف سكان مصر بمشروع قومى واحد ، بحيث يستهدف تغيير حياة 58% مواطن مصري بتكلفة تقديرية تصل لـ تريليون جنيه، بحيث تغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.