أسعار الذهب اليوم تسجل 2430 جنيها للجرام عيار 21

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بمصر، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في الأسواق استقرارا عند 2430 جنيها للجرام بدون مصنعية، وسجلت جميع الأعيرة استقرارا ملحوظا في الأسواق ثالث أيام عيد الفطر لعام 2023.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 2430 جنيها.

عيار 18 يسجل 2083 جنيها.

عيار 24 يسجل 2777 جنيها.

الجنيه الذهب 19440 جنيها.

أونصة الذهب 1985 دولارا.

الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع، حيث أغلقت التداولات تحت المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط وتغير في توقعات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفق جولد بيليون، وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.8% لتفقد 16 دولار وتغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1983 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير في أسعار الذهب يوم أمس الجمعة بنسبة 1%.

الذهب والدولار

شهد الدولار الأمريكي تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي الذي انتهى بتسجيل ارتفاع طفيف للغاية ولكنه أوقف سلسلة من الهبوط استمرت 7 أسابيع متتالية، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع بنسبة 0.1%.

الدولار الأمريكي حصل على الدعم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تستمر في الارتفاع من أدنى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 3.637%، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، أيضاً العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتغير توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية فقد ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.1% لتسجل أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 4.2820%.

تزايد الاقبال على السندات الحكومية يعمل على دفع الذهب إلى التراجع كونه يسحب الاستثمارات من أسواق الملاذ الآمن التي تقدم عائد مثل الذهب لصالح السندات التي تشهد تزايد في العائد، في المقابل نجد أن تزايد العائد ساعد على ارتفاع الدولار أيضاً والذي تربطه علاقة عكسية مع الذهب كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.