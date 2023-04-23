شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تصدر 2312 إذن تصدير منتجات زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـــــــ 12 ، وذلك عن الفترة من 15 حتى 21 إبريل الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة وتضمن مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول متطلبات سلامة الغذاء للتصدير للأسواق الأفريقية، بمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمقر المجلس.

وخلال الاجتماع ، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دعم المصنعين من أجل التصدير إلى أفريقيا هدف وتوجه رئيسي للدولة المصرية في الفترة الأخيرة، كما تعمل كافة الهيئات والمؤسسات المصرية على تنفيذ هذا الهدف، مطالبًا المصنعين في الوقت نفسه بالتوافق مع متطلبات هذه الدول من أجل تعظيم صادراتهم لهذه الأسواق الواعدة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الاتجاه العام للدولة هو تعظيم الصادرات المصرية بشكل عام والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا مقارنة بـ34 مليار دولار في التوقيت الراهن.

وأشار سامي إلى أن الاتجاه العالمي في الرقابة على الغذاء وتأمين سلامته يعتمد على تبني الكثير من الدول المستوردة تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية التي تستوردها .

قامت الإدارة العامة للرقابة على المصانع بـ 63 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الثالث لشهر إبريل 4 مصانع، كما استوفى عدد 1 مصنع لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجه للقائمة البيضاء.

وقامت الإدارة العامة للأغذية الخاصة بتسجيل عدد 55 منتج أغذية خاصة، وتم إصدار عدد 9 شهادات بيع حر خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص الإدارة العامة للرقابة علي الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، فقد قامت الإدارة بالتفتيش علي عدد 5 منشآت غذائية خاصة بالأسماك والأحياء البحرية، وتم تسجيل عدد 2 مورد ، وعدد 2 مصنع، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1 وحدة تجهيز ( مزرعة سمكية ) .

وبالنسبة للإدارة العامة للمجازر فقد قامت الإدارة بعدد 3 زيارات فحص، وتم إصدار 18 إذن تصدير لمغلفات حيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي، فقد تم القيام بـــ 30 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى إدارة الرقابة على السلاسل التجارية خلال الأسبوع الماضي 15 فرع ، ليصبح عدد السلاسل المسجلة لدى الإدارة حتى تاريخه 1256 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.

كما تم القيام بحصر عدد 34 منشأة تمهيدًا لتوجيه مأموريات رقابية خلال الفترة القادمة وذلك بمحافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، الفيوم، قنا، وشمال سيناء.

وحول أنشطة إدارة السلع الاستراتيجية، قامت الإدارة بعمل 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 1 مضرب أرز .

وفيما يخص إدارة الشكاوى بالهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 33 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم الانتهاء من 30 شكوى ، وجاري فحص 3 شكاوى.

كما قام فريق إدارة الشكاوى بشن حملات على عدد 226 منشأة بجميع محافظات الجمهورية تقوم ببيع منتجات حلوى العيد للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة .

وأثناء الحملات التفتيشة، تبين أن هناك منتجات مجهولة المصدر بطعم التمر و البرتقال، وتم سحب عينات من تلك المنتجات ووردت النتائج باحتوائها على نسبة ألوان صناعية أعلى من الحدود المسموح بها، و بناءً على ذلك تم عمل محضر جنح رقم 7669 لسنة 2023 قسم شرطة حلوان.

وبالنسبة لإدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، فقد بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد 36 زيارة، بواقع 24 زيارة فحص و 12 زيارة تفتيشية، شملت محطات الفرز والتعبئة ومراكز التعبئة ، هذا وقد أصدرت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 2312 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال هذا الأسبوع .

وفيما يخص الإدارة العامة للصادرات، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3760 رسالة بإجمالي 160000 طن.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للواردات الغذائية، فقد بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 952 رسالة بإجمالي 247415 طن، تم رفض 20 رسالة منها.

وفيما يخص الإدارة العامة لشئون المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1501 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 408 عينة لأغذية معدة للتصدير ، و 120 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 36 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وقامت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية بـ 12 مأمورية رقابية للمخازن ، كما تم عمل عدد 1 مأمورية رقابية لمخزن تغذية مدرسية بمحافظة الجيزة، ليصل عدد إجمالي مأموريات مخازن التغذية المدرسية إلى 266 مأمورية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، فقد تم عمل 6 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في عدد من المحافظات ، وتم استيفاء عدد 1 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة والمدرجة بالقائمة البيضاء 37 محلب حتى الآن.

وقامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بعمل 9 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات أسيوط، الدقهلية، الأقصر، القاهرة والجيزة ، هذا وقد استوفت عدد 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدارجها للقائمة البيضاء.

وبالنسبة لإدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة فقد تم فحص 670 طلب ترخيص للمحال العامة عبر المنظومة الإلكترونية وتحديد الطلبات ذات الأنشطة الغذائية خلال هذا الأسبوع ليصل إجمالي العدد إلى 6593 طلب ، بالإضافة إلى تسجيل عدد 101 منشأة ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 2285 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة حتى الآن، كما قامت الإدارة بعمل عدد 28 معاينة لمحال عامة ليصل العدد إلى 472 معاينة.





حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وتزامنًا مع عيد الفطر المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء - فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المعروضات وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فريق عمل فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بها، وتم ضبط 2 طن و500 كيلو رنجة، 200 كيلو كبدة ولحم مفروم، ألف عبوة عصير يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقام فرع الهيئة بتحرير محاضر بالنيابة العامة.

وتم إعدام عدد ( طن ونصف آيس كريم - 700 كيلو جبنة – 600 كيلو عسل - 32000 عبوة عصير تحتوي على ألوان غير مصرح بها - 6 أطنان مشروبات غازية ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بناءً على قرار النيابة، وتم تنفيذ عدد (20) قرار نيابة ، كما تم فحص أغذية بمراكز الإصلاح والتأهيل ( قسم أول طنطا - قسم ثان طنطا - قسم كفر الزيات).

وقام فرع كفر الشيخ بشن حملة مشتركة مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 2.225 طن فسيخ ، 525 كيلو سردين، 3.925 طن تمر ، لحم مفروم، لانشون ، جلوكوز ، بدون بيانات تاريخ الإنتاج والصلاحية، كما تم ضبط عبوات صوص باربكيو، جبن شيدر، صدور رومي مدخن منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى جبن عليه علامات الفساد الظاهري.

كما قام فرع الهيئة بمحافظة الأقصر بشن حملة مشتركة مع شرطة المسطحات والتموين والصحة والطب البيطري، وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية لحوم ومنتجات مجهولة المصدر تقدر بــ ( 28 ) كجم لحوم وشحوم حيوانية داخل أكياس بلاستيك متغيرة في الخواص الطبيعية وغير مدون عليها بيانات أو تاريخ الصلاحية ، وتم تحرير ثلاث محاضر عدم وجود شهادات صحية لأصحاب المنشآت الغذائية.

وفيما يخص تنفيذ قرارات النيابة ، قام الفرع يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الجاري بتنفيذ قرار النيابة العامة بإعدام سلع غذائية تقدر ب 200 كيلو سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (زبادي - عصائر- ملح - مشروبات غازية - ألبان - حلاوة طحنية)، وذلك بمعرفة المختصين بهيئة سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر طبقًا للاشتراطات البيئية والصحية .

وقام فرع الهيئة بمحافظة الإسكندرية بشن حملات رقابية موسعة لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وزيادة الوعي المجتمعي بمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم شن حملة مشتركة مع مباحث التموين على عدد من المحال الغذائية بالمحافظة، وتم ضبط 540 عبوة منتجات غذائية مجهولة المصدر ، وتم تحرير 3 محاضر بمعرفة مباحث التموين للمنشآت المخالفة