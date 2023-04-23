شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أبريل موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين بالحج السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي يوم 30 أبريل الجاري.

وسبق ووافقت وزارة السياحة والآثار على مد المهلة المسموح بها لإدخال أسماء وبيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحى موسم 1444 هـجريا على البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، وبناء على هذا القرار سيتم مد مهلة تسجيل الحجاج الخميس 27 أبريل.

وأعلنت ذلك غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر في منشور دوري قامت بإرساله إلى شركات السياحة بهذا القرار، كما تضمن قرار وزارة السياحة أنه رغم مد مهلة تسجيل الحجاج، إلا أنه تقرر الإبقاء على موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي كما هي في الضوابط المنظمة للحج يوم 30 أبريل الجاري دون تعديل.

وتلقت الغرفة خطابا بهذا القرار من سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة، وأكدت سامية سامي في خطابها أن هذه الموافقة تأتي في إطار التوجيهات الدائمة للوزير أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بضرورة العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة وإزالة أية عقبات أمامهم، وتوجيهاته كذلك بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لشركات السياحة لتمكينها من خدمة عملائها من المواطنين خاصة البسطاء منهم.

وأكدت غرفة شركات السياحة في بيانها الصحفي أن وزارة السياحة والآثار استجابت لطلب الغرفة بمد موعد انتهاء تسجيل بيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحي، وذلك حرصا على مصلحة الشركات السياحية والمصلحة العامة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين بالاستمتاع بخدمات الحج السياحي، مشيرة إلى حرص الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة الشركات على تيسير الإجراءات أمام المواطنين والشركات المنفذة، والعمل معا على تنفيذ موسم حج ناجح ومميز بعد فترة من توقف الرحلات بسبب تفشي جائحة كورونا منذ عام 2020.

وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هناك كالعادة إقبالا من المواطنين على التقديم للحج السياحي ثقة منهم في شركات السياحة والحج السياحي الذي يعد الأفضل تنظيما على مستوى الدول الإسلامية قاطبة كما أنه الأقل سعرا بمصر مقارنة بالخدمات التي يتم تقديمها لحجاج السياحة، وأوضحت الغرفة أنه نظرا لهذا الإقبال وبدء إجازات عيد الفطر المبارك تم تقديم طلب تأجيل غلق باب تسجيل المواطنين ووافقت عليه الوزارة.

وأوضحت الغرفة أن طلبات الحج تقدم من خلال شركات السياحة عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته، ويستثنى من ذلك المشرفين القائمين على خدمة الحجاج المصريين، ويقوم المسافر للحج بتقديم تقريرا بعدم أداء المناسك من قبل، كما تصدر بوابة الحج كودا تعريفيا رقميا لكل حاج، على جواز سفره بمعرفة الوزارة، وتلتزم الشركات بطباعه الكود التعريفي الصادر للحاج من البوابة المصرية الموحدة للحج، على ان تقوم كل شركه بوضع الكود التعريفى في مكان ظاهر على جواز السفر يمكن قراءته أليًا وذلك وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج 1444 هـ، الصادرة عن اللجنة العليا للحج والمعتمدة من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.