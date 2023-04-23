شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضحى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أحد أبرز المتاحف الأثرية والأماكن السياحية التي يقصدها الزوار سواء المصريين أو العرب والأجانب، ونستعرض في السطور التالية أسعار تذاكرة زيارة المتحف.

سعر تذكرة زيارة المتحف للمصري 60 جنيها، وللطالب المصري 30 جنيها، وبالنسبة للعرب والأجانب فسعر التذكرة 240 جنيها، وللطالب العربي والأجنبي 120 جنيها فقط.

وتتيح التذكرة زيارة جميع قاعات المتحف من القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج المصري، والمصبغة الأثرية الموجودة في المتحف، كما يمكن رؤية بحيرة عين الصيرة بعد تطويرها.

ويمكن حجز تذاكر زيارة المتحف الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمتحف القومي للحضارة المصرية.