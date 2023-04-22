الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 22-4-2023.. ثبات العملة الأوروبية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 22-4-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.75 جنيه للشراء، و34.10 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.86 جنيه للشراء، و34.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.96 جنيه للشراء، و34.11 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

33.71 جنيه للشراء.

 

33.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

33.57 جنيه للشراء.

 

33.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

33.57 جنيه للشراء.

 

33.88 جنيه للبيع.

 

7e563d9877.jpg

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

33.71 جنيه للشراء.

 

33.99 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

33.68 جنيه للشراء.

 

34.00 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

33.92 جنيه للشراء.

 

34.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

33.77 جنيه للشراء.

 

33.99 جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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